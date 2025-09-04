به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هفته پنجم فوتبال مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، امروز ۱۳ شهریور ساعت ۱۷:۳۰ بین دو تیم قزاقستان و ولز و ساعت ۲۲:۱۵ بین تیم‌های بلغارستان و اسپانیا به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می‌شود.

برنامه «مثبت ورزش» امروز پنج شنبه ۱۳ شهریور از ساعت ۱۷:۳۰ هفته پنجم از مرحله انتخابی بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶، دیدار بین دو تیم قزاقستان و ولز را با گزارشگری عرفان کرمی پخش می‌کند.

همچنین در ساعت ۲۲:۱۵ بازی دو تیم بلغارستان و اسپانیا با گزارشگری سعید زلفی نیز به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش می‌رود.

برنامه «طهرانشاط»

برنامه زنده و شاد «طهرانشاط» این هفته با موضوع کمک به همنوع از قاب شبکه تهران تقدیم نگاه مخاطبان می‌شود.

برنامه «طهرانشاط» میزبان آرش اسدی (مجری و گوینده ورزشی)، میثم محمد زاده (مجری و گوینده ورزشی) و فرشاد سلطانی (خواننده) خواهد بود.

برنامه «طهرانشاط» تولید گروه خانواده و کودک شبکه تهران هر هفته جمعه‌ها ساعت ۱۰ به تهیه‌کنندگی میلاد حق پرست پخش می‌شود.