پخش زنده
امروز: -
پروژه گازرسانی به ۳۱ روستای محورهای احمدرسول، ممکان، دزج مرگور و گرده بلیج ارومیه به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ طی مراسمی در روستای نوشان ارومیه و با حضور رحمانی، استاندار آذربایجانغربی، صیدالی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، موسوی، رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، ذاکر و ممکان، نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، و شیخی، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی، پروژه گازرسانی به ۳۱ روستای محورهای احمدرسول، ممکان، دزج مرگور و گرده بلیج ارومیه به بهرهبرداری رسید.
شیخی مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی در این مراسم اعلام کرد: با بهرهبرداری از این پروژه، ۲۶۲۸ خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.
وی افزود: برای گازرسانی به این روستاها در مجموع ۲۳۴۰ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.
ویبا بیام اینکه اجرای این پروژه ضمن تأمین انرژی پایدار برای ساکنان روستاها، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی و توسعه زیرساختهای منطقه ایفا میکند، تاکید کرد: برنامهریزی برای گازرسانی به دیگر روستاهای محروم استان نیز در دستور کار قرار دارد.