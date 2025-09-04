وزیر میراث‌فرهنگی گفت: اساسنامه جدید صنایع‌دستی که بتازگی در دولت به تصویب رسید، اختیارات استان‌ها را به‌طور افزایش داد و نمایندگان استانی از این پس در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری ملی نقش‌آفرینی خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری صبح امروز در نشست هم‌اندیشی با جمعی از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم، تصویب اساسنامه جدید صنایع‌دستی در نهم شهریورماه را «نقطه عطفی در فرآیند تمرکززدایی و تقویت جایگاه استان‌ها در سیاست‌گذاری ملی» توصیف کرد.

وی با بیان اینکه «این تحول ساختاری، آغازگر دوره‌ای تازه در حکمرانی صنایع‌دستی کشور است» تصریح کرد: از این پس، تمرکز تصمیم‌گیری صرفاً در تهران نخواهد بود و استان‌ها با معرفی نمایندگان خود، ضمن دفاع از مطالبات بومی، در انتخابات و فرآیندهای کلان ملی حضور مؤثر خواهند داشت.

وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر لزوم تسریع در تشکیل تشکل استانی صنایع‌دستی قم خطاب به مسئولان استانی گفت: استان قم باید با شناسایی ظرفیت‌های ویژه خود و معرفی نماینده‌ای مقتدر، پیشگام مشارکت در تصمیم‌سازی ملی شود.

وی صادرات را «موتور محرک صنایع‌دستی» دانست و با تأکید بر ظرفیت‌های ویژه قم در تولید انگشتر و زیورآلات افزود: راه‌اندازی فرودگاه قم، بستر صادرات مستقیم به بازارهای زیارتی به‌ویژه عراق را فراهم خواهد کرد. بازار عراق و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، اصلی‌ترین مقاصد صادراتی صنایع‌دستی ایران هستند و قم می‌تواند در این میان به قطب راهبردی کشور تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین از اختصاص سهمیه ویژه برای حضور هنرمندان قمی در نمایشگاه‌های بین‌المللی خبر داد و گفت: غرفه‌های اختصاص‌یافته به قم در این نمایشگاه‌ها بدون دریافت اجاره واگذار می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی در حوزه صنایع‌دستی تأکید کرد: قم باید با برگزاری نمایشگاه ملی و بین‌المللی صنایع‌دستی در پاییز یا زمستان پیش‌رو، ظرفیت‌های خود را به جهان معرفی کند. این استان قابلیت آن را دارد که به ویترین صنایع‌دستی ایران در منطقه تبدیل شود.

صالحی‌امیری در پایان با هشدار نسبت به چالش‌های پیش‌روی صنایع‌دستی و فرش ایرانی گفت: صادرات، تنها راه نجات صنایع‌دستی و فرش ایران است. تحقق این هدف نیازمند حمایت همه‌جانبه استان‌ها، حضور فعال در بازارهای جهانی و بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های منطقه‌ای است. قم با مزیت‌های منحصربه‌فرد خود باید در این مسیر پیشگام و الهام‌بخش سایر استان‌ها باشد.