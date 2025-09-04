پخش زنده
چهلوچهارمین دوره مسابقات نیمهنهایی قرآن کریم قرارگاه منطقهای کربلا و ردههای تابعه نیروی زمینی سپاه مستقر در خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام سیداسماعیل طباطبایی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه گفت: چهلوچهارمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه پایوران، سربازان، وابستگان و بانوان شاغل قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه یادبود اولین فرمانده حافظ کل قرآن کریم سردار سپهبد شهید حسین سلامی برگزار شد.
وی بیان کرد: مسابقات در رشتههای حفظ قرآن شامل حفظ ۵ جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۱۵ جزء، حفظ ۲۰ جزء، حفظ کل و حفظ موضوعی محتوا محور آیات منتخب قرآن است.
او افزود : همچنین رشتههای آوایی شامل قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و اذان و رشتههای مفاهیم و نکات تفسیری شامل مفاهیم و نکات تفسیری سطح یک (دیپلم و زیر دیپلم) و مفاهیم و نکات تفسیری سطح دو (فوق دیپلم به بالا) است.