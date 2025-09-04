معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: به‌دنبال دستور صریح مقام عالی استان برای بازسازی، تجهیز و آماده‌سازی استادیوم شهید باکری برای میزبانی تیم نود در مسابقات لیگ دسته یک کشوری، عملیات عمرانی با کارگروهی و مشارکتی اداره کل ورزش و جوانان، شهرداری، شرکت‌های توزیع برق، مخابرات، آب و فاضلاب و گاز در این مجموعه ورزشی آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛یاسر رهبردین در حاشیه بازدید از ورزشگاه شهید باکری ارومیه، افزود: تاکنون بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان برای این بازسازی هزینه شده که براساس حمایت و راهبری مقام عالی استان صورت پذیرفته است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت ورزش در ایجاد نشاط اجتماعی، خاطرنشان کرد: تلاش ما این است شرایطی فراهم شود تا تیم نود بتواند در خانه خود، با امکانات شایسته و در حضور هواداران پرشور به میدان برود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی در پایان افزود: همه این اقدامات در راستای جلب رضایت مردم نجیب آذربایجان‌غربی است؛ مردمی که بی‌تردید لایق بهترین‌ها هستند و شادی و لبخند آنها ارزشمندترین دستاورد ما خواهد بود.