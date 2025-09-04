پخش زنده
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان از جذب ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی در سال ۱۴۰۳ خبرداد که از محل ردیفهای ملی و استانی تأمین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سمانه حسن پور با اشاره به جذب ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی در سال ۱۴۰۳ گفت: این اعتبارات از محل ردیفهای ملی و استانی تأمین شده و بخش قابل توجهی از آن در ماههای تیر، مرداد و شهریور ابلاغ شده است.
وی با اشاره به زمانبر بودن فرآیند ارجاع کارهای عمرانی افزود: با وجود اینکه از نظر قانونی، اجرای فرآیند رقابتی برای این اعتبارات حداقل ۴۵ روز زمان نیاز دارد، اما از مجموع اعتبار تخصیصیافته، تنها ۸۸۰ میلیارد تومان باقی مانده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان با تأکید بر ضرورت تسریع در جذب اعتبارات، گفت: انتظار داریم که مدیران دستگاههای اجرایی نسبت به هزینهکرد این اعتبارات تا پایان ۲۵ شهریور اقدام کنند.
حسن پور با قدردانی از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی استان گفت: این ادارات و سازمانها موفق به جذب بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سال مالی ۱۴۰۳ شدند.