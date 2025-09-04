پخش زنده
امام جمعه کاشان، بر لزوم آشنایی نسل جوان با امام عصر (عج) تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در دیدار با خادمان افتخاری مسجد جمکران در کاشان گفت: مهمترین رسالت خادمان مسجد مقدس جمکران اجرای فعالیتهای فرهنگی در حوزه کودکان و نوجوانان است.
حجت الاسلام و المسلمین سید سعیدحسینی افزود:راه اندازی شبکه سراسری در دبستانها برای اجرای فعالیتهای فرهنگی با محوریت مهدویت با هدف شناخت حضرت ولی عصر (عج) و تبیین وظایف جامعه در خصوص ایشان از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.