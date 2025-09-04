به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، مجتبی عبداللهی گفت: میزان طلاق در البرز در سه سال گذشته روند کاهشی داشته که این خبر امیدوارکننده نتیجه همکاری و برنامه‌های مؤثر دستگاه‌های مختلف است.

وی افزود: قرار شد طرح آموزش‌های پیش از ازدواج با محوریت دستگاه قضایی و همکاری بهزیستی، علوم پزشکی و نظام روانشناسی استان تکمیل و در جلسه آینده قرارگاه اجتماعی به تصویب برسد تا از بروز طلاق در سال‌های اولیه زندگی مشترک پیشگیری شود.

استاندار البرز گفت: طرح توانمندسازی بانوان با محوریت آموزش طراحی و دوخت، از سوی دانشگاه آزاد ارائه شد که خوشبختانه به تصویب رسید. این طرح می‌تواند با ایجاد تولیدی‌های کوچک و برگزاری دوره‌های آموزشی در محلات، به اشتغال بانوان کمک کند.

عبداللهی خاطرنشان کرد: بازار کار طراحی و دوخت در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته و با حمایت دستگاه‌ها و تخصیص فضا‌های مناسب، بانوان البرزی می‌توانند نقش پررنگی در این حوزه ایفا کنند.