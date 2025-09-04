به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت با همکاری مجموعه قضایی استان، رئیس و دادستان سردشت و پیرو نیابت قضایی اعطایی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران فرد مزبور که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت تعقیب بود به میزان ۳۵۰ میلیون یورو و ۴۰ هزار میلیارد ریال سواستفاده از کارت‌های بازرگانی نموده بود دستگیر و تحویل مقامات قضایی تهران گردید.