پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از دستگیری متهم مخل در نظام اقتصادی کشور در سردشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت با همکاری مجموعه قضایی استان، رئیس و دادستان سردشت و پیرو نیابت قضایی اعطایی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران فرد مزبور که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت تعقیب بود به میزان ۳۵۰ میلیون یورو و ۴۰ هزار میلیارد ریال سواستفاده از کارتهای بازرگانی نموده بود دستگیر و تحویل مقامات قضایی تهران گردید.