حمایت از تعاونی‌های صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان در قالب ارائه تسهیلات، آموزش و توانمندسازی، ساماندهی در اتحادیه‌ها و فراهم‌کردن زمینه حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی به‌طور جدی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: برخی از فعالان این حوزه به‌صورت حقیقی فعالیت می‌کنند اما در صورت سازماندهی در قالب تعاونی، امکان بهره‌مندی از حمایت‌های گسترده برای آنان فراهم خواهد شد.

الله‌نظر شه‌بخش در بازدید از نمایشگاه صنایع‌دستی بانوان زاهدانی گفت: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت از مشاغل خرد و خانگی است و بر همین اساس چنانچه این فعالیت‌ها در قالب تعاونی‌ها سامان یابد به ازای هر نفر ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود چهار درصد پرداخت خواهد شد.

وی افزود: آموزش و توانمندسازی فعالان صنایع‌دستی از دیگر برنامه‌های این اداره‌کل است و تلاش می‌شود با عضویت آنان در اتحادیه‌های تخصصی، موارد مربوط به بازار فروش به‌صورت هدفمند پیگیری شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان ادامه داد: اتحادیه‌ها مکلفند این تعاونی‌ها را ساماندهی کنند تا تولیدکنندگان به‌صورت انفرادی با مشکل بازار هدف و فروش محصولات روبه‌رو نشوند.

شه‌بخش حضور تعاونی‌ها در نمایشگاه‌های تخصصی را فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌ها، افزایش فروش و گسترش بازار مصرف دانست و گفت: نمایشگاه‌های صنایع‌دستی علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، بستری برای ترویج فرهنگ و هنر بومی و ارتقای جایگاه اقتصادی بانوان هستند.

نمایشگاه صنایع‌دستی بانوان زاهدان با ۱۰ غرفه به مناسبت هفته تعاون در پارک بانوان این شهر برپا شده است و تا چهاردهم شهریورماه ادامه دارد.