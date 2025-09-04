مدیرعامل بورس کالای ایران اعلام کرد: سهم بازار مالی این بورس از ارزش کل معاملات در نیمه اول امسال به ۳۵ درصد معادل ۵۲۹ همت رسیده است، در حالی که این سهم در سال ۱۴۰۱ فقط ۹ درصد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جواد جهرمی اظهار داشت: این رشد چشمگیر نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم و نهادهای مالی از اوراق بهادارسازی کالاها و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد است.

جهرمی در خصوص در توسعه بورس کالا طی دهه گذشته گفت: همکاری‌ها از عرضه سه تن شمش طلا در قالب گواهی سپرده آغاز شد که اعتماد ایمیدرو به بورس کالا را نشان داد و اکنون حجم معاملات طلا به بیش از ۲۵ تن رسیده است. این تجربه موفقیت‌آمیز، گواهی بر نتیجه‌بخش بودن همکاری‌ها برای توسعه بازارهای جدید است.

او افزود: نقشه راه بورس کالا بر توسعه ابزارهای مالی و گسترش بازار گواهی سپرده تمرکز دارد و ورود کالاهای متنوع‌تر مانند گندله و مس در برنامه است. این ابزارها می‌توانند به کاهش مشکلات تولیدکنندگان کمک کرده و فرصت سرمایه‌گذاری امنی برای مردم فراهم کنند، همان‌طور که بازار طلا نشان داده است.

جهرمی همچنین تأکید کرد: نهادهای مالی نقش کلیدی در تحقق این اهداف دارند و پذیرش انبارهای گندله در دست انجام است و اقدامات برای ورود مس به بورس به زودی آغاز می‌شود.

وی در پایان گفت: پس از توسعه بازار گواهی سپرده و راه‌اندازی قراردادهای مشتقه، گام بعدی حرکت به سمت توکن‌سازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مالی است. همچنین توسعه معادن و پروژه‌های تولیدی با کمک ابزارهای مالی بورس کالا از دیگر اهداف راهبردی این بورس است.