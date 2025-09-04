مسابقات روبیک قهرمانی خوزستان، به میزبانی دزفول برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاجی سبیلی رئیس هیات ورزش‌های همگانی دزفول گفت : مسابقات روبیک قهرمانی استان خوزستان، به میزبانی شهرستان دزفول، انتخابی مسابقات قهرمانی کشور، در استادیوم شهید مجدیان برگزار شد.

این مسابقات با شرکت بیش از ۶۰ نفر از دختران و پسران خوزستانی زیر ۱۳سال، به میزبانی هیات ورزش‌های همگانی دزفول اجرا شد.

نفرات برتر، سهمیه شرکت در مسابقات کشوری روبیک که در تاریخ ۲۷ شهریور ماه برگزار خواهد شد، را دریافت کردند.