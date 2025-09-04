هنرمند پیشکسوت و مرشد برجسته ضرب زورخانه‌ای سبزوار موفق به اخذ از شورای ارزشیابی هنرمندان و نویسندگان کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسئول امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار گفت: این عنوان هنری، پس از ارزیابی دقیق در کمیته‌های تخصصی معاونت هنری وزارت ارشاد و تصویب نهایی توسط شورای ارزشیابی، با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای «علی ناری» صادر شده است.

الهه قلعه نوی افزود: این گواهی که ارزشی معادل مدرک دکتری در حوزه هنر دارد، نشان‌دهنده بالاترین سطح تخصص و تجربه در رشته هنری است.

ناری با سابقه‌ای درخشان در آوردگاه‌های جهانی، از حضور در المپیک تا اجرا‌هایی ملی و بین‌المللی در حضور رؤسای جمهور، یکی از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار عرصه ضرب زورخانه‌ای به شمار می‌رود.