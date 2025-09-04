پخش زنده
امروز: -
دولت انگلیس، درخواست پناهندگی وزیر سابق بهداشت و درمان افغانستان را رد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، رسانههای محلی افغانستان امروز و شب گذشته به صورت گسترده از رد درخواست پناهندگی «فیروز الدین فیروز» وزیر سابق بهداشت و درمان این کشور خبر دادهاند.
فیروز الدین فیروز در سال دو هزار و بیست و یک میلادی همزمان با سقوط دولت سابق، افغانستان را ترک کرد و از انگلستان درخواست پناهندگی کرده بود.
با گذشت چهار سال از درخواست پناهندگی وزیر سابق بهداشت و درمان افغانستان، اکنون این درخواست از سوی دولت انگلیس رد شده است.
گفته میشود علت رد درخواست پناهندگی فیروز الدین فیروز، درخواست پناهندگی وی پس از بسته شدن طرح اسکان مهاجران افغان در انگلستان است.
وزیر سابق بهداشت و درمان افغانستان اکنون در یکی از هتلهای شهر «بورنموث» زندگی میکند که برای اسکان پناهجویان افغان در نظر گرفته شده است.
در چهار سال گذشته بسیاری از مسئولان دولت سابق افغانستان پس از خروج از این کشور دچار مشکلات زیادی شدهاند.مشکلات روحی و روانی و نیز بلاتکلیفی در پذیرش پناهندگی از سوی کشورهای میزبان از مهمترین مسائلی است که مسئولان دولت سابق افغانستان با آن روبهرو بودهاند.
با این حال حکومت افغانستان بارها از مسئولان سابق و چهرههای سیاسی این کشور خواستهاند به کشورشان بازگردند و زمینه زندگی و امنیت برای آنها فراهم است.
حکومت افغانستان همچنین کمیسیون ویژهای را برای بازگرداندن مسئولان دولت سابق و چهرههای سیاسی تشکیل داده و تاکنون از بازگشت بیش از هزار نفر از آنها خبر داده است.
حکومت افغانستان همچنین به چهرههای بازگشته به افغانستان، کارتهای مصئونیت نیز داده است.