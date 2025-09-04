به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رئیس جهاد کشاورزی گلستان از برنامه نظارت بر بازار مرغ برای ثبات قیمت ها درگلستان خبرداد.

ابراهیم هزار جریبی گفت: قصد داریم قیمت هرکیلو گرم مرغ را حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان کاهش دهیم تا به ۱۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم برسد.

گلستان با داشتن رتبه دوم تولید مرغ کشور حدود یازده درصد گوشت مرغ کشور را تامین می کند.

در هفته اخیر افزایش قیمت مرغ و چند نرخی شدن آن سبب گلایه مردم شده بود و در گزارش همکارم به این موضوع پرداخته است.