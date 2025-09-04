مدیرعامل برق منطقه‌ای یزد گفت: استان یزد با ۲۲۴ مگاوات ظرفیت، رتبه نخست تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را در کشور به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید عباس حسینی از عبور ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از مرز ۲ هزار مگاوات خبر داد و گفت: طبق آماری که ابتدای شهریورماه سال جاری جمع‌بندی‌شده است، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور به ۱۲۲۸ مگاوات رسیده و سهم اصلی را در میان تجدیدپذیر‌ها دارد.

وی افزود: همچنین ۳۷۰ مگاوات از برق تولیدی کشور از طریق نیروگاه‌های بادی، ۲۵۰ مگاوات از طریق سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی، ۱۰۶ مگاوات از نیروگاه‌های آبی کوچک و ۴۸ مگاوات نیز از سایر منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود.

حسینی ادامه داد: یزد با ۲۲۴ مگاوات ظرفیت رتبه نخست تولید انرژی تجدیدپذیر را به خود اختصاص داده و سپس استان‌های اصفهان با ۲۱۱ مگاوات و کرمان با ۲۰۲ مگاوات در جایگاه‌های بعدی کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر قرار دارند.

مدیرعامل برق منطقه‌ای یزد تصریح کرد: شرایط اقلیمی خاص یزد و تابش مطلوب خورشید در ۳۳۰ روز سال در این استان، زمینه را برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌های خورشیدی فراهم کرده است.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت نیرو یادآور شد: بنا بر اعلام مسئولان ساتبا، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور هم‌اکنون بیش از ۲۱۰۰ مگاوات است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده این رقم باید تا سال آینده به حدود ۷۰۰۰ مگاوات برسد.

حسینی خاطرنشان ساخت: در همین راستا عملیات اجرایی ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در بیش از ۸۰۰ منطقه کشور آغاز شده و بیش از ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت در حال احداث است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد گفت: ما در استان یزد نیز در تلاش هستیم تا سه سال آینده ظرفیتی بالغ بر ۳۰۰۰ مگاوات تولید انرژی خورشیدی را به توان تولید استان یزد اضافه کنیم.

وی توسعه انرژی‌های پاک را راهکاری اساسی برای کاهش آلایندگی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی دانست و تأکید کرد: تولید برق تجدیدپذیر در دو ماه نخست امسال بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است. این روند می‌تواند نقش مهمی در جبران ناترازی صنعت برق داشته باشد و ناترازی را تا حد زیادی تعدیل کند.

حسینی بیان داشت: یزد با توجه به جایگاه پیشرو خود در توسعه انرژی‌های نو و استقبال سرمایه‌گذاران، آماده است تا به‌عنوان پایلوت ملی در حوزه انرژی خورشیدی معرفی شود و سهم بیشتری در تحقق اهداف کلان کشور در حوزه تجدیدپذیر‌ها ایفا کند.