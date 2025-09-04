معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان مرکزی سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ وجیهاله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان مرکزی سفر کرد.
حضور در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه معدن استان و برگزاری میز خدمت در دو نوبت صبح و عصر از جمله برنامههای سفر معاون وزیر صنعت و مدیران کل دفاتر تخصصی این وزارتخانه به استان مرکزی است.
میز خدمت حوزه معدن استان مرکزی با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در اراک برگزار میشود.
بنا بر اعلام صمت استان مرکزی، ۵ مدیرکل دفاتر تخصصی همراه با کارشناسان ارشد وزارت صمت، معاون وزیر را در این سفر همراهی کرده و به طور جداگانه با تشکیل کارگروههای مختلف پاسخگوی مراجعان خواهند بود.