به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از برگزاری آیین سنتی «فردینه‌ماشو» همزمان با آغاز سال نو طبری در روستای گردشگری کندلوس نوشهر خبر داد.

حسین ایزدی گفت: این آیین فرهنگی روز جمعه ۱۴ شهریورماه با مشارکت دهیاری، شورای اسلامی و اهالی روستا برگزار می‌شود و شامل برنامه‌هایی چون شب شعر، موسیقی محلی، بازی‌های بومی و غذاهای سنتی خواهد بود.

وی با اشاره به معنای واژه «فردینه‌ماشو» که به‌عنوان شب آغاز ماه فردینه در تقویم طبری شناخته می‌شود، افزود: این جشن نماد تعامل انسان با طبیعت و آغاز فصل جدید زندگی است و نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی مردم منطقه دارد.

ایزدی همچنین از روند ثبت جهانی روستای کندلوس خبر داد و گفت: برگزاری آیین‌هایی چون فردینه‌ماشو، مهر تأییدی بر ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این منطقه است و می‌تواند به جذب گردشگران داخلی و خارجی کمک کند.