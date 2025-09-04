مدیرکل میراثفرهنگی مازندران از برگزاری آیین فردینهماشو همزمان با آغاز سال نو طبری در روستای کندلوس نوشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران از برگزاری آیین سنتی «فردینهماشو» همزمان با آغاز سال نو طبری در روستای گردشگری کندلوس نوشهر خبر داد.
حسین ایزدی گفت: این آیین فرهنگی روز جمعه ۱۴ شهریورماه با مشارکت دهیاری، شورای اسلامی و اهالی روستا برگزار میشود و شامل برنامههایی چون شب شعر، موسیقی محلی، بازیهای بومی و غذاهای سنتی خواهد بود.
وی با اشاره به معنای واژه «فردینهماشو» که بهعنوان شب آغاز ماه فردینه در تقویم طبری شناخته میشود، افزود: این جشن نماد تعامل انسان با طبیعت و آغاز فصل جدید زندگی است و نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی مردم منطقه دارد.
ایزدی همچنین از روند ثبت جهانی روستای کندلوس خبر داد و گفت: برگزاری آیینهایی چون فردینهماشو، مهر تأییدی بر ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری این منطقه است و میتواند به جذب گردشگران داخلی و خارجی کمک کند.