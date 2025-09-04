به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: در پی وقوع زلزله در افغانستان، این محموله بشردوستانه با هدف کاهش آلام آسیب‌دیدگان و کمک به تأمین نیاز‌های اولیه آنان از انبار‌های هلال احمر استان آماده و ارسال شد.

محمدعلی کاوسی افزود: محموله شامل ۴ هزار کیلوگرم برنج و ۹۰۰ بسته بهداشتی است که به مناطق زلزله‌زده افغانستان ارسال شده است.

وی گفت: با توجه به همسایگی استان با کشور افغانستان، هلال احمر خراسان جنوبی بر تعهد خود در یاری‌رسانی به مردم این کشور در مواقع بحرانی تأکید دارد.