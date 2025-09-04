مدیران ارشد آژانس‌های گردشگری کشور عراق به منظور بررسی ظرفیت‌های درمانی و خدمات ارائه شده در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه، از این مرکز درمانی دیدن کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیران آژانس‌های گردشگری عراق از بیمارستان فوق‌تخصصی امام‌رضا در کرمانشاه بازدید کردند، بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه، یکی از مراکز پیشرو در حوزه درمان و جراحی‌های تخصصی زیبایی و درمانی در غرب کشور به شمار می‌آید که علاوه بر تجهیزات پیشرفته، تیم پزشکی مجرب و متخصصی را در اختیار دارد.

این بیمارستان، خدمات گسترده‌ای از جمله جراحی‌های پلاستیک و زیبایی نظیر اصلاح نقص‌های مادرزادی، جراحی‌های ترمیمی و جوانسازی پوست، و همچنین درمان‌های تخصصی برای بیماری‌های پیچیده را ارائه می‌کند.

در بخش‌های درمانی، این مرکز با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، جراحی‌های وسیع و تخصصی از جمله جراحی‌های قلب، ارتوپدی، اورولوژی و نورولوژی را با بالاترین استانداردهای جهانی انجام می‌دهد. همچنین واحد مراقبت‌های ویژه و بخش‌های تشخیص بیماری‌ها با دستگاه‌های پیشرفته، امکان خدمات درمانی کامل و دقیق را فراهم کرده‌اند.

مدیران آژانس‌های گردشگری عراق ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان، بر ظرفیت بالای این مرکز برای جذب گردشگر سلامت تاکید کردند و ابراز امیدواری نمودند که از طریق همکاری‌های مشترک، بتوانند امکان بهره‌مندی بیماران عراقی از خدمات تخصصی و درمانی این بیمارستان را فراهم آورند.

این بازدید، گامی مهم در جهت توسعه گردشگری سلامت بین ایران و عراق به حساب می‌آید و می‌تواند نقش موثری در ارتقاء سطح خدمات پزشکی و معرفی توانمندی‌های کلینیکی منطقه ایفا کند.