فرماندهان نیروی هوایی پاکستان و ترکیه طی دیداری در اسلام آباد در زمینه تقویت همکاری‌های نظامی و تحولات امنیتی مهم منطقه‌ای گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روابط عمومی ارتش پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «ایرچیف مارشال ظهیر احمد بابر» فرمانده نیروی هوایی پاکستان در اسلام آباد با «ژنرال ضیا جمال قادی‌اوغلو» فرمانده نیروی هوایی ترکیه دیدار کرده است.

طرفین در این دیدار آخرین تحولات امنیتی منطقه، روند همکاری‌های دفاعی دوجانبه و ظرفیت‌های جدید همکاری در حوزه جنگ‌های نوین را بررسی کردند.

فرمانده نیروی هوایی پاکستان با تاکید بر اشتراکات فرهنگی، اعتقادی و راهبردی دو کشور، روابط پاکستان و ترکیه را «برادری عمیق و استراتژیک» توصیف کرد و ورود نخستین گروه دانشجویان نظامی ترک به آکادمی نیروی هوایی پاکستان را «آغاز فصل تازه‌ای در شراکت دفاعی» دانست.

وی افزود: این همکاری‌ها، اعتماد متقابل و چشم‌انداز مشترک دو کشور برای تربیت نسل آینده جنگجویان هوایی را تقویت خواهد کرد.. فرمانده نیروی هوایی ترکیه نیز با تحسین آمادگی عملیاتی پاکستان در مواجهه با تنش‌های اخیر با هند، عملکرد نیروی هوایی این کشور را «نمونه‌ای ارزشمند از دفاع قاطع از حاکمیت ملی» توصیف کرد.

وی همچنین خواستار بهره‌گیری از تجربه‌های عملیاتی پاکستان برای ارتقای دکترین و افزایش آمادگی ترکیه در نبرد‌های چندوجهی شد. ژنرال قادی‌اوغلو علاوه بر این از پارک ملی علوم و فناوری هوافضای پاکستان بازدید کرده و تلاش‌های این کشور در زمینه نوآوری، توسعه فناوری و خودکفایی در بخش‌های هوایی و فضایی را مورد ستایش قرار داد.

در پایان طرفین بر گسترش همکاری‌ها در حوزه آموزش مشترک، رزمایش‌های دو جانبه و عملیات‌های چندجانبه تاکید و عزم خود را برای تقویت روابط راهبردی و ایجاد ساختار‌های پایدار همکاری نظامی میان پاکستان و ترکیه اعلام داشتند