به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی لارستان گفت: ماموران این فرماندهی هنگام کنترل یکی از جاده‌های این شهرستان به ۲ دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن‌ها را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ محمد رستمی افزود: در بازرسی از این خودروها، هزار و ۷۰ قطعه لوازم یدکی فاقد مجوز خودرو کشف و در این خصوص ۲ متهم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان لارستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.