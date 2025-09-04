پیکر پدر شهید محمد لاچینانی در فریدونشهر تشییع و به خاک سپرده شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ پیکر حاج اسماعیل لاچینانی پدر شهید دوران دفاع مقدس محمود لاچینانی با حضور مردم شهید پرور فریدونشهر تشییع و در گلستان شهدا این شهر به خاک سپرده شد.

حاج اسماعیل لاچینانی از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس، در ۸۶ سالگی و به دلیل کهولت سن و بیماری درگذشت.

شهید محمود لاچینانی اول آذر ۱۳۴۵ در فریدونشهر متولد شد.

این بسیجی شهید پنجم آبان ۱۳۶۲ در عملیات والفجر ۴ در منطقه مریوان در ۲۲ سالگی به فیض شهادت نائل آمد.