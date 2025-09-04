پخش زنده
منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند که در حمله تروریستها به یک گشت پلیس در ایالت خیبرپختونخوا این کشور سه نیروی امنیتی از جمله یک افسر ارشد کشته شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «جنگ نیوز» این حمله شامگاه روز چهارشنبه در منطقه «بانده داوود شاه» واقع در شهرستان کرک روی داد؛ جایی که افراد مسلح ناشناس از کمینگاه خود به سوی خودروی گشت پلیس تیراندازی کردند.
در نتیجه این حمله رئیس پاسگاه پلیس (SHO) محل درگیری به همراه دو تن از همکارانش جان باخته و یک مأمور دیگر نیز زخمی شد. نیروهای امنیتی پس از این حمله، منطقه را محاصره کرده و عملیات جستوجوی گسترده برای شناسایی و دستگیری مهاجمان را آغاز کردند.
این دومین حمله مرگبار علیه نیروهای امنیتی پاکستان طی دو روز اخیر است. روز سه شنبه نیز یک مقر مرزبانی ارتش پاکستان در شهر بنو هدف حمله گروهی از تروریستها قرار گرفت که در جریان درگیری مسلحانه ۵ مهاجم تروریست کشته و ۶ نظامی پاکستانی نیز جان باختند.