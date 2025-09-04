به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ روستای خشکچال الموت شرقی میزبان یادواره‌ای باشکوه برای شهدای خود بود.

این روستا در دوران دفاع مقدس، هشت شهید تقدیم انقلاب کرده است .

فرمانده سپاه استان با اشاره به ویژگی‌های برجسته مردم این منطقه گفت:خشکچال، روستایی در دل کوه‌ها، در آغاز انقلاب فاقد جاده و رسانه بود، اما با تمام توان در عرصه‌های نظامی حضور داشت و هشت شهید، جانباز و آزاده را تقدیم نظام کرده است.

سردار رفیعی آتانی با تأکید بر جایگاه ایران در عرصه جهانی افزود: امروز به برکت خون شهدا و آموزه‌های آنان، ایران در اوج قله‌های قدرت جهانی ایستاده است.

وی با اشاره به جنگ دوازده‌روزه و شکست دشمنان گفت: تصمیمات آمریکا و اسرائیل برای نابودی ایران، خیالی باطل بود و در جنگ دوازده‌روزه، شکستی را تجربه کردند که هرگز تصورش را نمی‌کردند.

فرمانده سپاه استان از نقش فرماندهی کل قوا در مدیریت جنگ تحمیلی سخن گفت و تأکید کرد:

شهادت فرماندهان نظامی کوچک‌ترین خللی در مدیریت وارد نکرد و نیروهای نظامی ایران با رهبری مستقیم فرمانده کل قوا، دشمن را به فلاکت کشاندند.

سردار رفیعی آتانی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب گفت : ملت ایران تسلیم‌شدنی نیست. دنیا دید که ایران با صلابت و اقتدار ایستاده و خواهد ایستاد.