همزمان با اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با حضور وزیر علوم، خانه فرهنگ دانشگاه بوعلی سینا افتتاح و ساخت پردیس علم و فناوری در همدان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، خانه فرهنگ دانشگاه بوعلی سینا شامل طرح گفتار‌های بر خط برای ارتباط دانشجویان در ارتباط با مسائل فرهنگی و واحد‌های سفالگری و پویانمایی است که به بهره برداری رسید.

امروز همچنین عملیات ساخت پردیس علم و نوآوری دانشگاه بوعلی سینا‌ی همدان هم با ۱۲ هزار متر مربع و پیش بینی ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.

خوابگاه دانشجویی متأهلی هم در سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ۸۴ واحد و زیربنای هزار و ۹۱۰ متر مربع در همدان آغاز شد.