به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسول واحد حقوقی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان در حاشیه اجرای ۵ مورد حکم قطعی ماده ۳ کاربری اراضی با دستور قضایی در محله گارماسه شهر فلاورجان و آزاد سازی بیش از ۲ هکتار زمین زراعی گفت: در یک ساله گذشته بیش از ۱۹۱ مورد تبصره ۲ و تعداد ۴۴ مورد احکام قطعی ساخت غیرمجاز در زمین‌های زراعی شهرستان تخریب و بیش از ۲۳ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان آزاد سازی شده است.

حمید اخوان پور افزود: بر اساس قانون حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغی هرگونه ساخت‌و ساز در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و روستا‌ها بدون دریافت مجوز ممنوع است و با متخلفان برابر قانون برخورد جدی می‌شود.