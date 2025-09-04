در نشست مشترک هیئت اقتصادی چین و مقامات خراسان رضوی، توافق برای سرمایه‌گذاری در فولاد، انرژی خورشیدی و حمل‌ونقل ریلی، بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، در این نشست که با حضور نمایندگان بخش‌های گردشگری، صنعت و معدن، کشاورزی، مناطق آزاد و حمل‌ونقل برگزار شد زمینه‌های تازه‌ای برای همکاری و سرمایه‌گذاری دوجانبه در حوزه‌های فولاد، انرژی خورشیدی، پتروشیمی، حمل‌ونقل ریلی و طرح‌های زیرساختی مورد بررسی قرار گرفت و بر تهیه و امضای تفاهم‌نامه‌های اجرایی تأکید شد.

استاندار خراسان رضوی در این جلسه با قدردانی از دانشگاه فردوسی مشهد برای فراهم کردن بستر برگزاری این نشست، خواستار عملیاتی‌شدن توافقات شد و گفت: پنج محور اصلی برای همکاری شامل انرژی‌های خورشیدی، تکمیل زنجیره فولاد (با پیشنهاد طرح تولید ورق در فریمان)، انتقال گاز ترش از ترکمنستان و توسعه پالایشگاه سرخس، طرح شهر فرودگاهی و همکاری در کریدور‌های شمال–جنوب و شرق–غرب و در نهایت گسترش همکاری‌های فرهنگی با محوریت آموزش زبان چینی است.

غلامحسین مظفری افزود: تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک و استفاده از ظرفیت فاینانس و سرمایه‌گذاری طرف چینی می‌تواند این طرح‌ها را تسریع کند.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: مراودات ایران و چین ریشه‌ای و فعال بوده است و با سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به چین، امیدواریم حجم همکاری‌ها بیش از پیش گسترش یابد.

معاون اقتصادی استاندار هم در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: زنجیره تولید سنگ‌آهن و فولاد در منطقه کامل نیست و آمادگی سرمایه‌گذاری مشترک به‌ویژه با طرف‌های چینی در منطقه خواف وجود دارد.

جمشیدی افزود: در زمینه قطار برقی و پنل‌های خورشیدی نیز چه در حوزه واردات و چه تولید داخل، مشکلی برای همکاری با چین وجود ندارد و این موضوع‌ها به هیئت چینی ارائه شده است؛ همچنین در حوزه پتروشیمی، استان آمادگی اجرای طرح‌های مشترک را دارد.

مشاور عالی استاندار نیز در این جلسه اعلام کرد: زمین مورد نیاز سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی خورشیدی به‌صورت دولتی واگذار و برق تولیدی در بورس انرژی عرضه می‌شود.

به گفته جواد خدائی، بخش عمده پنل‌های خورشیدی از چین وارد می‌شود و ظرفیت بالایی برای توسعه تولید این محصول در استان وجود دارد.

وی با اشاره به پیشرفت مراحل اولیه طرح «شهر فرودگاهی مشهد» و توسعه مناطق لجستیکی، طرح انتقال گاز گالیکش–ترکمنستان و توسعه پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد سرخس را هم در این جلسه مطرح کرد.