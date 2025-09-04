پخش زنده
امروز: -
مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد که یکشنبه ۱۶ شهریور، از ساعت ۱۹ و ۵۷ دقیقه، ماه گرفتگی یا خسوف آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این زمان، سایه زمین تمام قرص ماه را پوشانده و ماه گرفتگی کلی در ساعت ۲۱ و ۱ دقیقه آغاز میشود.
بر اساس این گزارش، ماه در ساعت ۲۲ و ۲۳ دقیقه شروع به خروج از سایه میکند و پایان ماه گرفتگی در ساعت ۲۳ و ۲۷ دقیقه اتفاق میافتد.
این پدیده نجومی بهطور کامل در تمام نقاط ایران قابل مشاهده خواهد بود.
علاوه بر ایران، این ماه گرفتگی در قارههای آسیا، اروپا، استرالیا، آفریقا، بخش کوچکی از غرب آمریکای شمالی، قسمتی از شرق آمریکای جنوبی و همچنین در اقیانوسهای آرام، اطلس و هند، و نیز در قطب شمال و قطب جنوب قابل رؤیت است.
علاقهمندان به نجوم میتوانند این پدیده زیبا را از نقاط مختلف کشور مشاهده کنند، پدیدهای که به ماه گرفتگی خونین معروف است.