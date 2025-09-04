به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم بهره برداری از ۴ طرح اثرگذار عمرانی پایتخت (محدوده غرب تهران) دیروز در یکصد و هشتاد و هفتمین پویش امید و افتخار، برگزار شد.

علیرضا زاکانی در مراسم بهره برداری از این ۴ طرح بزرگ عمرانی با بیان اینکه در شرایط سخت جنگ هم فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌محور تهران متوقف نشد، گفت: تکمیل رینگ سوم ترافیکی غرب تهران، اتصال بزرگراه شهید خرازی به بزرگراه شهید همدانی، تکمیل گردش‌های ترافیکی تقاطع بزرگراه‌های شهیدان همت ـ اشرفی اصفهانی، زیرگذر دوربرگردان جنوب به جنوب بزرگراه شهید چمران و اجرای دسترسی کندرو به تندرو بزرگراه آزادگان، نخستین افتتاحیه‌های شهرداری تهران پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه است.