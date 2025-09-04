برگزاری نماز عید فطر ۱۳ شهریور ۵۷ نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی و پیامی روشن از اتحاد مردم و خواست تغییر رژیم شاهنشاهی به جمهوری اسلامی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برگزاری نماز عید فطر در ۱۳ شهریور ۱۳۵۷، نقطه عطفی تاریخی در روند انقلاب اسلامی ایران بود. این مراسم نه تنها نمایانگر اتحاد بی‌سابقه مردم در برابر رژیم شاهنشاهی بود، بلکه پیامی روشن و قاطع از خواست تغییر بنیادین نظام حکومتی به جمهوری اسلامی را به جهانیان اعلام کرد.

حضور گسترده مردم در این نماز، نشان‌دهنده عمق اراده ملت برای تحقق عدالت، آزادی و استقلال بود و بار دیگر عزم راسخ آنان را در مسیر انقلاب به نمایش گذاشت.

به همین مناسبت درباره این حادثه تاریخی گزارشی تهیه شده است که می توانید در ادامه مشاهده کنید.