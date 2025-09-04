پخش زنده
نرم افزاری برای آموزش ریتمهای کودکانه بر پایه فرهنگ ایرانی با حمایت بنیاد ملی علم ایران طراحی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، طرح پسادکتری حسین قنبری احمدآباد با عنوان طراحی اپلیکیشن آموزش ریتمهای کودکانه بر اساس فرهنگ ایرانی با راهنمایی محمدرضا آزادهفر و حمایت بنیاد ملی علم ایران به ثمر رسیده است.
قنبری احمدآباد که دارای دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر از دانشگاه تهران است، در توضیح این طرح گفت: بسیاری از سنتهای فرهنگی ایران به دلیل نبود بازخوانی متناسب با فناوریهای نوین، رو به فراموشی رفتهاند. در این میان، ریتمهای کودکانه ظرفیت بالایی در آموزش مفاهیم دارند که میتوان با بهرهگیری از فناوری به بازآفرینی آنها پرداخت.
این پژوهشگر افزود: ترانههای کودکانه علاوه بر جنبههای ملودیک، از ویژگیهای ریتمیک قابلتوجهی برخوردارند که به دلیل سادگی و ثبات، بستر مناسبی برای آموزش موسیقی محسوب میشوند. طراحی اپلیکیشن آموزش ریتمها میتواند ابزاری نو برای انتقال سنتهای فرهنگی به کودکان و ارائه آنها در قالبی جذاب باشد.
به گفته وی، بسیاری از مشکلات درک ریتم در آموزش موسیقی از رهگذر ریتمهای ترانههای کودکانه قابل حل است. این اپلیکیشن با طراحی بازیمحور، نه تنها جذابیت آموزشی را افزایش میدهد بلکه امکان ارائه این میراث فرهنگی در عرصه بینالمللی را نیز فراهم میسازد.
قنبری احمدآباد تأکید کرد: بومیسازی آموزش ریتم از طریق ترانههای کودکانه میتواند گامی مؤثر در ارتقای ذهنی خردسالان باشد. بهرهگیری از بازیهای رایانهای و طراحی سناریوی آموزشی مبتنی بر ریتم، به ایجاد ارتباط مؤثرتر با نسل جدید کمک میکند و در عین حال به حفظ سنتهای فرهنگی یاری میرساند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در بسیاری از نمونههای آموزشی پیشین تنها به دیکته ریتم توجه شده است، در حالی که ترکیب آن با سناریوی بازی میتواند تجربهای متفاوت و اثرگذار برای کودکان رقم بزند.