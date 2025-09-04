به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی ، رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد گفت: با توجه به ساخت مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی توسط بخش خصوصی، این کار به عنوان یک اثر فاخر، می‌تواند در توس، جانمایی و نصب شود.

جاوید کیانی با ابراز تأسف از تأخیر در اجرایی شدن مراحل نصب مجسمه حکیم توس، افزود: جایگاه مهم و والای فردوسی در فرهنگ و هویت ملی ایران بر کسی پوشیده نیست.

وی به فرموده رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: فردوسی، خدای سخن است، او دلباخته و مجذوب مفاهیم حکمت اسلامی بود و با زبان محکم و استوارش، پدر زبان فارسی امروز محسوب می‌شود.

ساخت تندیس ۳۸ متری فردوسی از پائیز ۱۳۹۸ در مشهد آغاز شده و قرار بود در دانشگاه فردوسی این شهر نصب شود که به دلایلی این این اقدام انجام نشد.