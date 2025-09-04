پخش زنده
امروز: -
رئیسعلی دلواری سردار دلیر جنوب بود که در برابر تجاوز نیروهای استعمارگر انگلیس ایستاد و جان خود را در راه دفاع از استقلال ایران فدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیسعلی دلواری یکی از چهرههای برجسته مقاومت در تاریخ معاصر ایران است که در دوران جنگ جهانی اول، با تکیه بر ایمان، شجاعت و حمایت مردم تنگستان در برابر تجاوز نیروهای استعمارگر انگلیس ایستادگی کرد.
او با تشکیل گروههای مقاومت مردمی، ضربات سنگینی به دشمن وارد کرد و نماد غیرت و دفاع از میهن شد.
رئیسعلی در حالی که تنها ۳۳ سال داشت، در راه حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران جان خود را از دست داد و نامش به عنوان یک قهرمان ملی در تاریخ ایران ماندگار شد.
به همین مناسبت درباره مبارزات رئیسعلی دلواری گزارش تهیه شده است که می توانید در ادامه مشاهده کنید.