به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیسعلی دلواری یکی از چهره‌های برجسته مقاومت در تاریخ معاصر ایران است که در دوران جنگ جهانی اول، با تکیه بر ایمان، شجاعت و حمایت مردم تنگستان در برابر تجاوز نیروهای استعمارگر انگلیس ایستادگی کرد.

او با تشکیل گروه‌های مقاومت مردمی، ضربات سنگینی به دشمن وارد کرد و نماد غیرت و دفاع از میهن شد.

رئیسعلی در حالی که تنها ۳۳ سال داشت، در راه حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران جان خود را از دست داد و نامش به عنوان یک قهرمان ملی در تاریخ ایران ماندگار شد.

به همین مناسبت درباره مبارزات رئیسعلی دلواری گزارش تهیه شده است که می توانید در ادامه مشاهده کنید.