دومین روز رقابتهای بینالمللی بدمینتون دختران جام کاسپین با برگزاری دیدارهای سرنوشتساز پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین روز رقابتهای بینالمللی بدمینتون دختران جام کاسپین با برگزاری دیدارهایی جذاب و سرنوشتساز پیگیری شد. این مسابقات که با حضور ورزشکاران برتر داخلی و خارجی و با اعتبار رنکینگ بینالمللی برگزار میشود، تا ۱۵ شهریور در منطقه آزاد انزلی ادامه خواهد داشت.
در این روز، چهرههای شاخصی از دختران ورزشکار ایران با ارائه عملکردی درخشان، نتایج مهمی را به نام خود ثبت کردند.
رومینا تاجیک در دیداری قدرتمند، ژیلا مبشری را از پیش رو برداشت.
پریا اسکندری با ارائه بازی منسجم، موفق شد آیسان زارعی را شکست دهد.
زهرا رباطی با نمایشی مقتدرانه، ساره امینیان را مغلوب کرد.
آیدا عنایتی در یکی از دیدارهای نفسگیر روز، توانست نسترن کرمی را از گردونه رقابتها حذف کند.
آیسان شوریده با عملکردی دقیق، موفق شد مهدیه هوشمند را شکست دهد.
فاطمه مقدم در دیداری سخت، مریم قنبری را مغلوب کرد.
آرتینا آقاپور حصیری از سد فاطمهزهرا شمسآبادی گذشت.
مبینا ندایی نیز با شکست مانیا یکرنگ خانی، جایگاه خود را در جدول رقابتها تثبیت کرد.