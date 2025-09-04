با تکمیل عملیات احداث فونداسیون دستگاه سنگ‌شکن فوق‌سنگین شهرداری اراک، توان تولید مصالح به ۳۳۰ تن در ساعت می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عملیات احداث فونداسیون دستگاه سنگ‌شکن فوق‌سنگین با ظرفیت اسمی ۱۱۰ هزار تن در محل کارخانجات مصالح کوهی و آسفالت شهرداری اراک (پل دوآب) در حال تکمیل است.

این طرح در زمینی به مساحت یک هکتار در حال اجراست و پس از بهره‌برداری، توان تولید مصالح را به ۳۳۰ تن در ساعت خواهد رساند.

از ویژگی‌های فنی و اجرایی این طرح می‌توان به حجم ۳۰۰ مترمکعب بتن‌ریزی، ظرفیت ۱۱۰ هزار تنی و پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی آن اشاره کرد.

این اقدام، نقطه عطفی در مسیر خودکفایی و ارتقای زیرساخت‌های عمرانی اراک به شمار می‌رود.