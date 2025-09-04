در آیین اختتامیه دومین رویداد بین‌المللی رسانه‌ای نحن ابناء الحسین (ع) از ۳۱ اثر رسانه‌ای برتر در بخش عکس، ویدیو و هوش مصنوعی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، این رویداد صبح امروز برای دومین سال است با هدف ثبت جلوه‌های حماسه جهانی اربعین حسینی در بخش‌های عکس (حرفه‌ای، موبایلی و مجمعه‌عکس)، ویدیو (گزارشی، مستند و ولاگ) و هوش مصنوعی (عکس و ویدیو) برگزار شد.

در این آیین از چند فعال رسانه‌ای بین‌المللی اربعین نیز از کشور‌های فلسطین، ایران و عراق تجلیل شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در این مراسم گفت: ایران اسلامی با تفکر انقلاب و روحیه مقاومت، امروز به قدرت منطقه‌ای تبدیل شده است.

آیت الله رمضانی افزود: تا زمانی که این تفکر قوی پا برجا باشد هیچ توطئه و دسیسه‌ای از سوی دشمنان محقق نمی‌شود.

وی افزود: فعالان رسانه‌ای در بخش‌های مختلف نیز باید با عمل به رسالت خود، اقتدار ایران اسلامی را منعکس و اهمیت و زوایای ویژه حضور مردم در اربعین را منتشر کنند.

امسال ۲هزار و پانصد اثر از ۹ کشور جهان به دبیرخانه رویداد نحن ابناء الحسین ارسال شد که پس از داوری ۳۱ اثر برتر معرفی شد.

بخش ویژه رویداد امسال هم با شعار «یک جهان در آغوش حسین (ع)» به ثبت حضور زائران از نقاط مختلف جهان و حضور پرچم کشور‌ها در پیاده‌روی اربعین پرداخت.