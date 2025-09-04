پخش زنده
امروز: -
چهار تیم ایرانی در رقابتهای دونفره بدمینتون دختران جام کاسپین با پیروزی مقابل رقبای خود، به مرحله یکچهارم نهایی راه یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابتهای دو نفره مسابقات بینالمللی بدمینتون دختران جام کاسپین که امروز ۱۳ شهریور برگزار شد، چهار تیم ایرانی موفق شدند با پیروزی مقابل رقبای خود، به مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها راه یابند.
تیم زهرا رباطی و فاطمه واعظیان با عملکردی درخشان توانست تنها تیم باقیمانده از کشور آذربایجان، یغمور گولیوا و لیلا جمالزاده را شکست دهد.
پریا اسکندری و رومینا تاجیک نیز با بازی منسجم خود ثنا حسنلوفرد و فاطمه مقدم را مغلوب کردند.
در دیگر دیدارها، فاطمه احمدزاده و ساره امینیان از سد مبینا ندایی و مانیا یکرنگخانی گذشتند، و تیم آرتینا آقاپور و هانا ملاکریمی موفق شد تیم آیدا عنایتی و فاطمهزهرا شمسآبادی را شکست دهد.
این چهار تیم ایرانی حالا در مرحله یکچهارم نهایی برای رسیدن به نیمهنهایی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.