به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران در یازدهمین جلسه کمیته اقدام مشترک استان، با تأکید بر اهمیت معیشت مردم گفت: معیشت مردم خط قرمز استانداری است و هیچ‌کس حق ندارد با آن بازی کند.

محمدابراهیم تولایی با اشاره به لزوم نظارت بر واحدهای مرغداری، خواستار برخورد قانونی با مرغدارانی شد که مرغ بالای ۴۶ روز را تخلیه نکرده‌اند.

وی تأکید کرد: هرگونه ترک فعل در این زمینه باید پاسخ داده شود و دستگاه‌های مسئول موظف به پیگیری هستند.

تولایی افزود: ارائه آمار و گزارش کافی نیست؛ نتایج اقدامات باید در جامعه و بازار ملموس باشد. وی همچنین دستور داد مرغ منجمد به میزان کافی در همه شهرستان‌ها توزیع و در فروشگاه‌های منتخب عرضه شود.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خواستار تهیه فهرست دقیق مرغداری‌ها به تفکیک شهرستان و روزهای پرورش شد تا در اختیار مدیران جهاد کشاورزی قرار گیرد و مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.

وی در پایان با استقبال از هرگونه پیشنهاد عملی برای کاهش تنش بازار مرغ، گفت: دست یاری به سوی همه فعالان این عرصه دراز می‌کنیم تا با همفکری و اقدام مشترک، شرایط بازار بهبود یابد.