در تنها کشتارگاه صنعتی استان همدان مرغ‌ها در مسیری بی وقفه و بدون دخالت دست از آغاز تا پایان زیر چشمان دقیق ماشین آلات هوشمند حرکت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این کشتارگاه علم و صنعت در هم تنیده‌اند تا بتوانند از هفته دیگر مرغ‌هایی کاملا صنعتی را وارد بازار عرضه مرغ کنند.

این واحد در حال حاضر ظرفیت تولید ۲ هزار قطعه مرغ در ساعت را دارد.

در یکی از واحد‌های تولید گوشت در بهار همدان نیز روزانه ۶ هزار تن گوشت با روش‌های کاملا بهداشتی و علمی کشتار و وارد چرخه توزیع می‌شود.

واحد تخم مرغ نیز در همین شهرستان در ۳ مرحله به تولید بیش از ۹ تن در ماه با روش کاملا صنعتی و صادرات به عراق حضور فعالی در تولید دارد.