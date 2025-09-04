به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛طه کبیری، رئیس دارالقرآن شرکت ملی گاز ایران در مراسم اختتامیه بیست‌وششمین دوره مسابقات قرآن، نهج‌البلاغه و اذان فرزندان پسر کارکنان شرکت ملی گاز ایران، با تأکید بر جایگاه محوری قرآن در زندگی فردی و اجتماعی گفت: بزرگترین سلاح ما ناشی از قرآن کریم و تمسک به این کتاب آسمانی است؛ همان‌گونه که پیامبر عظیم‌الشأن اسلام نیز فرموده‌اند، زمانی که تاریکی‌ها و ظلمات بر شما غالب می‌شود به قرآن رجوع کنید.

وی هدف برگزاری این مسابقات را تعمیق معارف قرآنی در خانواده‌های کارکنان شرکت ملی گاز ایران دانست و اظهار داشت: می‌خواهیم خانواده‌های کارکنان با انس بیشتر با قرآن، حضور مؤثرتری در محل کار و جامعه داشته باشند.

کبیری با اشاره به گستردگی این دوره از مسابقات افزود: بیست‌وششمین دوره را در حالی به پایان می‌رسانیم که قریب به ۲۳ هزار نفر در مرحله مقدماتی به رقابت پرداختند که حدود ۱۰ هزار نفر از آنان فرزندان کارکنان بودند. در مرحله نیمه‌نهایی یک‌هزار نفر و در مرحله نهایی نیز ۴۰۰ نفر از فرزندان به رقابت پرداختند.

وی تربیت مروجان و راویان نهج‌البلاغه در قالب پژوهش، تهیه مقالات و دفاع از آنها را یکی از محور‌های اصلی این دوره عنوان کرد و افزود: این اقدامات ما را به جهاد تبیین که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، نزدیک‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مقالات امسال هم پرهیز از اسراف و صرفه‌جویی است که مورد توجه ویژه مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز قرار دارد.

رئیس دارالقرآن شرکت ملی گاز ایران در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های دکتر توکلی مدیرعامل و نصیری معاون منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران، از مسئولین دارالقرآن‌های شرکت‌های تابعه گاز برای همراهی در برگزاری این دوره قدردانی کرد.