به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه ناحیه آمل از برگزاری دومین دوره جشن بزرگ میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در بقعه تاریخی ناصرالحق این شهرستان خبر داد و گفت: این مراسم با حضور مهمانانی از چهار کشور اسلامی منطقه برگزار خواهد شد.

سرهنگ عابدین داغمه‌چی اعلام کرد: این جشن وحدت، شب جمعه ۱۴ شهریورماه با حضور فعالان فرهنگی از کشورهای سوریه، یمن، عراق و جمعی از چهره‌های برجسته داخلی برگزار می‌شود و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴ هزار نفر از اقشار مختلف مردم در آن شرکت کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های متنوع این مراسم، از اجرای ابتهال‌خوانی توسط استاد حسن خانچی، شعر آیینی، تلاوت قرآن توسط قاریان بین‌المللی، مدیحه‌سرایی توسط ابوذر روحی، سجاد محمدی و محمدرضا نوشهور، و اجرای گروه‌های مذهبی زهرائیون و نجم‌الثاقب خبر داد.

فرمانده سپاه آمل افزود: موکب‌های پذیرایی در مسیر منتهی به بقعه ناصرالحق جانمایی شده‌اند و پرچم‌های کشورهای ایران، یمن، سوریه و عراق در ورودی محل مراسم نصب و برجسته‌سازی شده‌اند.

وی هدف اصلی این مراسم را تقدیر از جبهه مقاومت و ایستادگی ملت یمن در برابر تجاوزهای رژیم صهیونیستی عنوان کرد و گفت: هفته وحدت فرصت مناسبی برای بزرگداشت مقام پیامبر اعظم (ص)، تقویت فرهنگ نبوی و انسجام بیشتر کشورهای اسلامی در برابر دشمنان مشترک است.