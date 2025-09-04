برنامه «طلوع ماه» با هدف آشنایی مخاطبان با مفاخر و چهره‌های ماندگار ایران، جمعه این هفته، ساعت ۲۳ میزبان دکتر محمد اسماعیل اکبری، فوق تخصص جراحی غدد و سرطان و استاد دانشگاه در شبکه یک سیما خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهمان این هفته برنامه «طلوع ماه»، پروفسور محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان، رئیس انجمن آموزش پزشکی ایران، رئیس هیات مدیره انجمن زندگی بدون دخانیات و عضو کمیته کشوری کنترل سرطان است.

وی دارای مدرک فوق تخصص جراحی غدد و سرطان از آمریکا هست و به عنوان استاد تمام گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت می‌کند.

برنامه «طلوع ماه» که فصل جدید آن بعد از یک دهه دوری از آنتن به تازگی در شبکه یک و به میزبانی داریوش ارجمند تولید و پخش می‌شود، هر هفته میزبان گفتگویی صمیمانه با یکی از مفاخر فرهنگی، هنری و علمی ایران اسلامی است که برای علاقه‌مند به فرهنگ و هنر و دین و دانش ایران زمین پخش می‌شود.