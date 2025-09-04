عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از عملکرد موفق نیرو‌های ارتش و بسیج مردمی این کشور علیه تکفیری‌ها و هلاکت ۱۹ سرکرده گروه تروریستی داعش در سال جاری میلادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، «یاسر اسکندر» گفت: عراق با چالش‌های امنیتی بزرگ ناشی از تحرکات هسته‌های خفته تروریستی طی سالیان گذشته در استان‌های دیالی، کرکوک، صلاح الدین و نینوا و نیز برخی مناطق دیگر روبرو است.

وی تصریح کرد: تلاش‌های امنیتی انجام شده از سوی ارتش و نیرو‌های حشدالشعبی عراق و دیگر نیرو‌ها در تحقق ثبات نقش به سزایی داشته است.

این نماینده پارلمان عراق ادامه داد: سال ۲۰۲۵ در جریان عملیاتی ویژه ۱۹ سرکرده داعشی به ویژه در «حمرین» و «بلکانه» و دیگر مناطق به هلاکت رسیدند که تاثیر آن با کاهش میانگین حملات تروریستی و فلج شدن هسته‌های خفته نمایان شد.

اسکندر گفت: نبرد با تروریسم وارد مراحل پایانی شده و امیدواریم که در آینده نزدیک به پایان برسد.

در همین حال یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد که هفت مرکز مخفی داعش در جریان عملیاتی در مناطق غربی شهر الرمادی منهدم شده است.

این منبع افزود: نیرو‌های بسیج مردمی عراق عملیاتی علیه مراکز داعش در مناطق صحرایی در استان الانبار انجام دادند و در جریان آن موفق به انهدام هشت مرکز تجمع عناصر داعش شدند.

منبع یادشده بیان کرد: در یکی از این مراکز اشیای بمب گذاری شده‌ای کشف شد که از سوی نیرو‌های یگان مهندسی بسیج مردمی عراق منفجر شد. این عملیات پس از دریافت اطلاعاتی مبنی وجود مخفیگاه‌های داعشی در مناطق صحرایی صعب العبور انجام شد.

بقایای نیرو‌های تروریست داعش در مخفیگاه‌هایی واقع در مناطق ناهموار و صعب العبور بین استان‌ها به ویژه در پنج استان نینوا، دیاله، کرکوک، صلاح الدین و الانبار و همچنین در مناطقی از مرز‌های استان‌های کرکوک و سلیمانیه مانند دره زغیتون، وادی الشای، کوه‌های یونس و دره حوران حضور دارند.