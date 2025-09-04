پخش زنده
امروز: -
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین رونمایی از تکمیل طرح های مرمتی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان با حضور علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور در هتل چهارباغ رونمایی شد.
تقدیر از پیشکسوتان و مرمتگران استان اصفهان و رونمایی از سند بناهای تاریخی کاخ هشت بهشت و تالار تیموری از دیگر بخشهای این رویداد بود.
همچنین در بخش دیگری از این سفر، کتاب معرفی موزههای کاشان و نقشه جامع گردشگری بازار کاشان با حضور علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور و مصطفی معینی آرانی، نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی رونمایی شد.