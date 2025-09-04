به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: این سانحه ساعت ۱۹ و ۳۳ دقیقه شامگاه دیروز بین سه دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶ و وانت نیسان در محور قروه – دهگلان روی داد.

هدایی اظهار داشت: این تصادف مرگ یک نفر و زخمی شدن هفت نفر دیگر از سرنشینان را به دنبال داشت.

وی افزود: مصدمان برای تکمیل روند درمانی به بیمارستان شهید بهشتی قروه منتقل شدند.