معاون وزیر میراثفرهنگی بر لزوم پیشگامی اصفهان در توسعه گردشگری و موزه سازی و همچنین تشکیل ستاد عالی فرونشست در کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی دارابی در ادامه سفر به اصفهان و حضور در آئین رونمایی از تکمیل پروژههای مرمتی استان اصفهان بر اهمیت توسعه گردشگری و زیرساختهای اقامتی در این استان تأکید کرد و با اشاره به مشاهدات خود در سفر به چین، کمبود هتلهای درجهیک در اصفهان را نسبت به شهرهایی مانند مشهد و شیراز، امری قابلتأمل دانست و خواستار توجه جدی به این حوزه شد.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور بابیان اینکه طبق برنامه هفتم توسعه، سالانه باید ۱۰۰ هتل در کشور ساخته شود، اصفهان را پیشقراول این حرکت در سطح کشور معرفی کرد و همچنین به مقایسه آمار موزههای ایران و جهان پرداخت و گفت: در دنیا ۹۱ هزار موزه وجود دارد، درحالیکه ایران ۸۰۰ موزه دارد. ما تا پایان برنامه هفتم باید تعداد موزهها را به هزار موزه برسانیم. در این میان نقش بخش خصوصی و خیرین در تحقق این اهداف بسیار مؤثر است و وزارتخانه وظیفه پیگیری و هدایت این پروژهها را بر عهده دارد.
دارابی در حوزه صنایعدستی نیز به ظرفیتهای بالای اصفهان اشاره کرد و گفت: از ۴۰۰ رشته شناختهشده صنایعدستی، ۲۰۹ رشته در ایران فعال است و اصفهان نقش پررنگی در این میان دارد.
معاون میراثفرهنگی کشور همچنین به مسئله جدی فرونشست در اصفهان اشاره کرد و خبر از تشکیل ستاد عالی فرونشست در کشور داد و ادامه داد: ما پیشنهاد و طرحی را دادیم که ستاد عالی فرونشست در کشور به ریاست معاون اول و جمعی از اعضای دولت تشکیل شود. این طرح تصویبشده و دستورالعملهای آن در حال طی مراحل اداری است.
دارابی از زحمات مسئولان استانی ازجمله آیتالله طباطبایی نژاد، نماینده ولیفقیه و امامجمعه اصفهان، مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان، و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و حضور استاندار را برکتی برای استان و کشور خواند و همچنین از صمیمیت و گزارشهای ارائهشده توسط مدیران استانی، بهویژه مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، تقدیر کرد.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، در ادامه سخنان خود در آیین رونمایی از تکمیل پروژههای مرمتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، به دستاوردهای اخیر کشور در حوزه میراثفرهنگی اشاره کرد و بر ضرورت همکاری همگانی برای حفظ و توسعه این میراث تأکید کرد.
دارابی با اشاره به ثبت جهانی ۲۹ اثر از ایران در یونسکو، از ثبت جهانی محوطههای پیشازتاریخ خرمآباد با قدمت ۶۳ هزارساله بهعنوان یکی از بزرگترین افتخارات ایران در تاریخ یونسکو نام برد. او این دستاورد را در شرایطی دانست که رژیم صهیونیستی با حمایت برخی کشورها به ایران حمله کرده بود و جامعه جهانی یا سکوت کرده بود یا همراهی. دارابی این موفقیتها را نشانه عظمت ایران و اهمیت جایگاه اصفهان دانست.
اقتصاد میراثفرهنگی و گردشگری؛ موتوری برای توسعه
قائممقام وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی رابطه معناداری میان سایتهای ثبتشده میراث جهانی و توسعه گردشگری برقرار کرد و گفت: گردشگر ارز میآورد، پول میآورد، هزینه میکند، شغل ایجاد میشود، رونق کسبوکار ایجاد میشود.
او با اشاره به اینکه گردشگران پس از بازگشت به کشورهای خود، سفیران ایران میشوند، بر نقش موزهها و میراثفرهنگی در دیپلماسی فرهنگی و عمومی تأکید کرد.
دارابی به لزوم آموزش و تابآوری مردم و فعالان گردشگری برای مدیریت بازدید از آثار تاریخی، مانند عمارت عالیقاپو، اشاره کرد و گفت: عمارت عالیقاپو نباید بهیکباره ده هزار نفر گردشگری در این بنا حضور داشته باشند، لذا باید مطابق با پروتکل با آن رفتار شود.
وزیر میراثفرهنگی کشور در ادامه بر لزوم تعریف اقتصاد میراثفرهنگی با توسعه گردشگری در اصفهان تأکید کرد و ادامه داد: در برنامه هفتم، دوستان ما در مجلس تکلیف تعیین کردند؛ ۱۹ میلیون گردشگر باید وارد کشور بشوند. لذا این مسیر یک نهضت بزرگ است و از فعالان این حوزه میخواهم تا خسته نشوند.
پیشنهادهای اجرایی برای اصفهان
معاون میراثفرهنگی کشور همچنین به پیشنهادهای استاندار اصفهان اشاره کرد و آمادگی وزارتخانه را برای راهاندازی گروه تاریخ شفاهی اعلام و خواستار برگزاری سالانه خانه چهرههای ماندگار میراث در استان اصفهان شد تا الگویی برای سایر استانها باشد.
دارابی در خصوص بودجه، به پیگیری پیشنهاد تبدیل ادارهکل میراثفرهنگی استانها به سازمان مستقل اشاره کرد و گفت: پیشنهاد دادیم که ده مرکز که در صدر آن استان اصفهان است، سازمان مستقل باشد تا اختیارات و اعتبارات ویژهای داشته باشد، همچنین اصلاح بودجه تملک استان اصفهان در دستور کار قرار دارد.
او از موافقت با راهاندازی مرکز آموزش استاد و شاگردی در حوزه مرمت بناهای تاریخی در اصفهان خبر داد، همچنین به موافقت با اختصاص بودجه و راهاندازی کارگاه بزرگ زریبافی کاشان اشاره کرد و این دو مرکز را گامهای مهمی در توسعه آموزش و هنر در منطقه دانست.
معاون میراثفرهنگی کشور در ادامه به بررسی حدود ۵۴ مسجد از میان ۱۴۰۰ مسجد ثبتشده در کشور اشاره کرد که بر اساس معیارهای جهانی یونسکو در حال بررسی هستند و اصفهان بالاترین سهمیه را با ۶ مسجد دارد.
دارابی به برنامه پنجساله میراثفرهنگی نیز اشاره کرد که در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویبشده است و این برنامه را چراغ راه فعالیتهای آتی دانست.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور در پایان، ضمن تقدیر از فعالیتهای استان اصفهان در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از همه مسئولان و مردم خواست تا در حفظ و پاسداری از میراث گرانبهای کشور کوشا باشند. همچنین خواستار فعال شدن انجمنهای میراثفرهنگی استان شد و بر لزوم رفع موانع و گفتمان همکاری میان دستگاهها، ازجمله درزمینهٔ توسعه مترو، تأکید کرد. دارابی همچنین میراثفرهنگی را نیازمند کمک دانست و این حوزه را یک نهضت بزرگ برای حفظ و مراقبت از میراثفرهنگی توصیف کرد.