معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر از آغاز فرآیند ثبتنام اشخاص حقوقی برای دریافت مجوز تأسیس آموزشگاه صنایعدستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ خلیل رازه گفت: اشخاص حقوقی که واجد شرایط لازم برای تأسیس آموزشگاه هستند میتوانند با مراجعه به سامانه ملی مجوزهای کشور به نشانی mojavez.ir درخواست خود را ثبت کنند.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت مقررات در این زمینه افزود: متقاضیان لازم است پیش از ثبت درخواست، ضوابط و مقررات مربوط به تأسیس آموزشگاههای صنایعدستی را بهدقت مطالعه کرده و تمامی مدارک موردنیاز را بهصورت کامل و صحیح در سامانه بارگذاری نمایند. هرگونه نقص یا مغایرت در مدارک موجب تأخیر یا رد درخواست خواهد شد.
رازه با اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: تأسیس آموزشگاههای صنایعدستی با هدف توسعه مهارتآموزی، تربیت نیروی انسانی متخصص و همچنین پاسداشت هنرهای سنتی بومی استان دنبال میشود. این آموزشگاهها میتوانند نقش مؤثری در انتقال دانش و تجربه استادکاران به نسل جوان ایفا کنند.
رازه ادامه داد: توسعه آموزشهای رسمی در این حوزه میتواند زمینهساز اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت شود.
وی از تمامی اشخاص حقوقی علاقهمند دعوت کرد تا با استفاده از این فرصت در جهت گسترش آموزش و ترویج صنایعدستی اقدام کنند و خاطرنشان کرد: ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر آماده ارائه مشاوره و راهنمایی به متقاضیان در طول فرآیند ثبتنام و صدور مجوز است.