روسای ادارات مراتع استانهای زاگرسی منطقه ۲ کشور در شهرستان کوهرنگ گردهم آمدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، هدف اصلی این کارگاه، بررسی راهکارهای هماهنگ برای اجرای طر ح های اصلاحی و احیای مراتع در منطقه زاگرس بود. وضعیت تولید و تأمین بذور مرتعی ،اجرای طرح های بیولوژیک و بیومکانیک ،بررسی طرحهای اصلاحی و احیایی مراتع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
این نشست تخصصی، گامی مؤثر برای همافزایی بین استانهای زاگرسی و ارتقاء سطح کیفی مدیریت منابع طبیعی در کشور محسوب میشود.