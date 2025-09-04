به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، هدف اصلی این کارگاه، بررسی راهکارهای هماهنگ برای اجرای طر ح های اصلاحی و احیای مراتع در منطقه زاگرس بود. وضعیت تولید و تأمین بذور مرتعی ،اجرای طرح های بیولوژیک و بیومکانیک ،بررسی طرح‌های اصلاحی و احیایی مراتع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این نشست تخصصی، گامی مؤثر برای هم‌افزایی بین استان‌های زاگرسی و ارتقاء سطح کیفی مدیریت منابع طبیعی در کشور محسوب می‌شود.