به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ پویان خواجه‌ئیان افزود: توسعه شبکه فیبرنوری یکی از راهکار‌های اصلی برای ارتقای خدمات ارتباطی و تقویت بستر کسب وکار‌های حوزه فناوری است.

وی گفت: بخشی از طرح ۴۰۰ کیلومتری طراحی و اجرا شده و با تکمیل آن شرایط برای توسعه اقتصاد دیجیتال در بوشهر فراهم خواهد شد.

خواجه‌ئیان افزود: همکاری سه‌جانبه میان دستگاه‌های اجرایی علاوه بر ارتقای نقش بوشهر در اقتصاد دیجیتال، زمینه جذب سرمایه، اشتغال‌زایی و نوآوری را فراهم می‌کند.

وی گفت: دسترسی پرسرعت و پایدار به اینترنت در تمامی شهرستان‌ها و مناطق گردشگری استان، رونق مشاغل دانش‌بنیان و بهبود کیفیت زندگی مردم از جمله مزایای اجرای این طرح محسوب می‌شود.

خواجه‌ئیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی استان، اظهار داشت: همزمان با هفته دولت، ۹۰ طرح مخابراتی در بوشهر افتتاح شد که برای اجرای آنها در شهر‌ها و روستا‌های مختلف استان ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.